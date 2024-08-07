«Я вообще удивился». Подколзин — о продлении контракта с «Ванкувером»

Нападающий «Ванкувер Кэнакс» Василий Подколзин прокомментировал продление контракта с канадским клубом. Напомним, новое соглашение рассчитано на два года.

«За два дня до плей-офф переподписал, я вообще удивился на самом деле. Позвонили агенты. А у меня, когда ты полгода там, полгода там, любой звонок от агента: «Опять, что ли, отправляют?» А тут они говорят, что хотят тебя подписать до начала плей-офф, ты им нравишься. Я вообще удивился. Я думал, меня подняли, чтобы, грубо говоря, менять на трейд-дедлайне, потому что весь год, в принципе, об этом разговоры ходили вокруг. А тут как-то, не знаю, может быть, я реально хорошо начал играть и как бы в команду вписался хорошо. И где-то 18-го, по-моему, числа я подписал контракт, с утра это объявили. Вечером игра с «Виннипегом». Меня все поздравляют, вся команда поздравила, тренеры поздравили, всё хорошо, чувствую себя отлично», — заявил Подколзин в эфире YouTube-канала «Черкас Атлант».

23-летний форвард в прошлом сезоне НХЛ провёл 19 матчей, в которых записал на свой счёт две результативные передачи с шестью минутами штрафа.