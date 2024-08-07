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Василий Подколзин оценил свой новый контракт с «Ванкувером»

Василий Подколзин оценил свой новый контракт с «Ванкувером»
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Нападающий «Ванкувер Кэнакс» Василий Подколзин оценил новое двухлетнее соглашение с канадским клубом.

«В моём положении я подписал бы сразу в любом случае. Какое-то понимание, спокойствие перед плей-офф, не надо ничем этим заниматься после. И как бы обе стороны остались довольны, лучшее, что я мог подписать, я подписал. Односторонний контракт, два года, я думаю, что для меня с моим сезоном как бы это хороший, хороший контракт», — заявил Подколзин в эфире YouTube-канала «Черкас Атлант».

23-летний форвард в прошлом сезоне НХЛ провёл 19 матчей, в которых записал на свой счёт две результативные передачи с шестью минутами штрафа. В прошлом сезоне «Ванкувер» проиграл в полуфинале Западной конференции «Эдмонтону» в семи матчах.

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