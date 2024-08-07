Щитов: Карпов поможет «Сибири» решить свои задачи, хоть они и не такие, как у «Металлурга»

Известный в прошлом защитник клубов КХЛ Никита Щитов оценил подписание контракта «Сибири» и экс-нападающего «Металлурга» Максима Карпова.

«Опытный кубковый боец, он поможет Новосибирску решить свои задачи. Они не столь высокие, как у «Металлурга». Но я думаю, что Карпов быстро адаптируется. Надеюсь, что он покажет свой неплохой уровень. Прошлый плей-офф у него получился не слишком ярким. Максиму 32 года, он ещё не старый и полон сил. Хорошее подписание для «Сибири», – цитирует Щитова «РБ Спорт».

Напомним, «Металлург» и Максим Карпов расторгли контракт в конце июля 2024 года. Карпов пополнил состав магнитогорского клуба в межсезонье-2020. За четыре полных сезона в команде на счету нападающего 290 игр и 143 (44+99) очка.

Всего в КХЛ нападающий сыграл в 752 матчах, заработав 355 (138+217) очков при общем показателе полезности «+127» и среднем времени на площадке в 14 минут и 13 секунд.