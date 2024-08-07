Вратарь Илья Коновалов подписал контракт с «Адмиралом»

«Адмирал» подписал контракт с голкипером Ильёй Коноваловым, сообщает пресс-служба дальневосточного клуба. Соглашение с вратарём рассчитано до конца сезона-2025/2026 и носит односторонний характер.

Напомним, 5 августа в результате обмена на денежную компенсацию Илья Коновалов перешёл из московского «Динамо» в «Адмирал». В 2022 году вратарь перешёл в московское «Динамо», где отыграл два полноценных сезона. Всего в составе москвичей голкипер провёл 96 матчей. В регулярном сезоне-2023/2024 Коновалов сыграл 42 матча, в которых одержал 21 победу с 92,1% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 2,05. В плей-офф голкипер провёл шесть встреч, где одержал две победы.

В минувшем сезоне «Адмирал» занял пятое место в дивизионе Чернышёва. Команда Леонида Тамбиева не смогла выйти в плей-офф КХЛ и закончила сезон в феврале.