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Правление ФХР делегировало права на проведение Чемпионата России по хоккею ВХЛ

Правление ФХР делегировало права на проведение Чемпионата России по хоккею ВХЛ
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Правление ФХР приняло решение делегировать права на проведение Чемпионата России по хоккею среди мужских команд Ассоциации «Высшая хоккейная лига», сообщает пресс-служба ВХЛ.

1 августа 2024 года прекратил действие договор о делегировании прав на проведение Чемпионата России по хоккею среди мужских команд между Федерацией хоккея России и ООО «КХЛ».

Сегодня, 7 августа, состоялось заседание правления ВХЛ, по итогам которого было согласовано заключение договора с ФХР о делегировании прав на проведение Чемпионата России по хоккею среди мужских команд.

В сезоне-2024/2025 будет проведён Чемпионат России по хоккею среди мужских команд — Всероссийская хоккейная лига. Сегодня ФХР пригласит российские клубы к участию в Чемпионате России. Состав участников будет утверждён 12 августа 2024 года.

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