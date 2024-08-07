Правление ФХР делегировало права на проведение Чемпионата России по хоккею ВХЛ

Правление ФХР приняло решение делегировать права на проведение Чемпионата России по хоккею среди мужских команд Ассоциации «Высшая хоккейная лига», сообщает пресс-служба ВХЛ.

1 августа 2024 года прекратил действие договор о делегировании прав на проведение Чемпионата России по хоккею среди мужских команд между Федерацией хоккея России и ООО «КХЛ».

Сегодня, 7 августа, состоялось заседание правления ВХЛ, по итогам которого было согласовано заключение договора с ФХР о делегировании прав на проведение Чемпионата России по хоккею среди мужских команд.

В сезоне-2024/2025 будет проведён Чемпионат России по хоккею среди мужских команд — Всероссийская хоккейная лига. Сегодня ФХР пригласит российские клубы к участию в Чемпионате России. Состав участников будет утверждён 12 августа 2024 года.