«Там вокруг арены party, все пьют». Подколзин сравнил атмосферу плей-офф КХЛ и НХЛ

Нападающий «Ванкувер Кэнакс» Василий Подколзин сравнил атмосферу плей-офф КХЛ и НХЛ.

«Я вообще всегда любил плей-офф больше, чем регулярку. У меня в регулярке ещё особо ничего не получается, а в плей-офф как-то я всегда… Не знаю, может, там мой хоккей какой-то, не знаю, или просто как-то так получается. Я всегда хорошо играл в плей-офф и за СКА, вот два сезона, которые у меня были. Ну вот в НХЛ, ну просто по атмосфере разные, масштабы немножко другие, по азарту. Там у нас в Ванкувере просто игра в семь [вечера], в два часа дня уже вокруг арены party, все пьют, веселятся.

В КХЛ, конечно, немножко по-другому, но по игре, наверное, вот эта вот жёсткость какая-то, даже, может быть, где-то излишняя, этот дизреспект какой-то где-то, он, конечно, чувствуется. Ну, это и подстёгивает тебя, заряжает немножко делать какие-то вещи. Всегда хочется быть героем», — сказал Подколзин в эфире YouTube-канала «Черкас Атлант».

23-летний форвард в прошлом сезоне НХЛ провёл 19 матчей, в которых записал на свой счёт две результативные передачи с шестью минутами штрафа.