«Мы всё друг другу уже доказали». Малкин — о взаимоотношениях с Овечкиным

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин рассказал о своих взаимоотношениях с капитаном «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным.

— Во время «Матча года» вы сидели в раздевалке рядом с Овечкиным. Бросилось в глаза, как вы троллили Александра. Понятно, почему в сборной России вы не могли в одной тройке играть!

— Это же матч другого уровня. Там была дружелюбная атмосфера и взаимные подколки были уместны. Вы сами сколько времени провели в хоккейных раздевалках. Прекрасно понимаете, какое идёт общение между игроками. Все друг над другом прикалываются, подшучивают, и это нормально. Мы с Сашей — не исключение.

Тем более мы всё друг другу уже доказали. Ови выиграл кучу индивидуальных наград, Кубок Стэнли. У меня тоже есть какие-то успехи в карьере. Мы состоявшиеся отцы и уважаем друг друга как хоккеисты и как друзья. Мы неплохо общаемся.

Ови пригласил меня к себе на гала-матч, который пройдёт 10 августа в Мытищах. Там у него детский турнир, и я с удовольствием приеду. Мы стараемся поддерживать друг друга. Думаю, могу его считать — как и он меня — своим большим другом, — приводит слова Малкина «Матч ТВ».