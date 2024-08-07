«Знал, что его нельзя трогать». Подколзин — о реакции на обмен Кузьменко из «Ванкувера»

Нападающий «Ванкувер Кэнакс» Василий Подколзин рассказал о своей реакции на обмен форварда Андрея Кузьменко из «косаток» в «Калгари Флэймз».

— Слушай, а сейчас, получается, Кузьменко немного затронем. Душа компании ушёл. Как было вообще воспринято в коллективе?

— Когда Кузю обменяли? Меня же не было тогда, я в АХЛ был, но он расстроился, конечно.

— Может, в чате, в общем, писали.

— Нет, там так не принято, не как в России. В России, знаешь, пишут всегда, мужики, да, спасибо большое. Но я знал то, что он как бы расстроен. Я лично ему писал: «Андрей, всё, что не делается, всё к лучшему. Если какая-то помощь с переездом или что-то нужно будет сделать, без проблем пиши, мы с Сашей поможем». Но я знал, что его нельзя трогать, он такой человек, ему нужно время, нужно отойти.

И, конечно, когда ты играешь в «Ванкувере» и тебя меняют вот так вот, причём вроде бы всё хорошо, называется от любви до ненависти, да, просто вот не попал в тот хоккей, который ему нужен, может быть. Есть как есть, его обменяли. Давай посмотрим на это с другой стороны, его обменяли в другой клуб НХЛ. Какая разница, это НХЛ клуб, понятно, что из «Ванкувера» всем обидно уезжать, но как бы это такая жизнь, — сказал Подколзин в эфире YouTube-канала «Черкас Атлант».