«Локомотив» перевёл в список отказов нападающего Ивана Чеховича, сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

Напомним, в прошедшей регулярке КХЛ 25-летний форвард сыграл 59 матчей, в которых забросил четыре шайбы и отдал семь результативных передач. В розыгрыше Кубка Гагарина — 2024 25-летний форвард провёл 12 встреч, в которых забросил две шайбы и отдал две результативные передачи.

На драфте НХЛ 2017 года нападающий был выбран «Сан-Хосе Шаркс» под номером 212. После этого Чехович выступал в АХЛ за фарм-клуб «акул» «Сан-Хосе Барракуда», а также сыграл четыре матча в НХЛ.

В минувшем сезоне ярославская команда дошла до финала Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с большим преимуществом в счетах серий всех этапов плей-офф, однако проиграла в четырёх матчах финала с магнитогорским «Металлургом» со счётом 0-4.