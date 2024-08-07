Защитник «Ак Барса» Миллер: переход Кузнецова в СКА удивил больше всего

Защитник «Ак Барса» Митчелл Миллер поделился впечатлениями о переходе нападающего Евгения Кузнецова в СКА.

«Новость о переходе Кузнецова в СКА удивила больше всего. Это круто для лиги и молодых игроков. Не каждый день игрок такого калибра приезжает из НХЛ. Думаю, для него это будет большой вызов в плане перезагрузки. Конечно, жду момента сыграть против такого именитого парня», — приводит слова Миллера Metaratings.

Напомним, о подписании контракта нападающего и армейского клуба было объявлено 31 июля. Соглашение Кузнецова и СКА рассчитано на четыре года.

Евгений Кузнецов на драфте НХЛ был выбран «Вашингтон Кэпиталз» в 2010 году в первом раунде под общим номером 26. С сезона-2013/2014 форвард играл в «Вашингтоне», однако последний сезон хоккеист провёл в «Каролине Харрикейнз» и за 63 игры набрал 24 (8+16) очка. Кузнецов — воспитанник челябинского хоккея и дебютировал в КХЛ в команде «Трактор». За 251 игру он набрал 167 (78+89) очков. Ранее Кузнецов расторг контракт с «Каролиной», по которому он мог получить $ 6 млн за оставшийся сезон.