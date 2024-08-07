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Глава Медиалиги выразил желание организовать Суперсерию России и Канады в Эмиратах

Глава Медиалиги выразил желание организовать Суперсерию России и Канады в Эмиратах
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Глава Медийной хоккейной лиги Николай Осипов заявил о желании организовать Суперсерию России и Канады в Объединенных Арабских Эмиратах.

«Мы сейчас достаточно активно ведём переговоры на предмет организации Суперсерии России и Канады, которая всем нам памятна по 1972 году. Я точно знаю, что в тех же Эмиратах сейчас это абсолютно возможно, ибо переговоры уже давно идут на тему такой суперсерии среди медийных сборных России и Канады в хоккее. Они начались ещё до старта второго сезона хоккея. Ларионов и Айзерман, бывшие одноклубники, бывшие соперники по национальным командам, члены хоккейного Зала славы, могут возглавить каждый свой коллектив и возродить легендарную историю. Нет афиши лучше, чем Россия против Канады, Айзерман против Ларионова», — цитирует Осипова «Советский спорт».

Ранее президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк оценил возможность проведения матчей сборной России с национальной командой Канады.

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