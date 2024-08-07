Подколзин: Задоров — хороший тиммейт, такой человек нужен в команде

Нападающий «Ванкувер Кэнакс» Василий Подколзин рассказал о совместной игре с российским защитником Никитой Задоровым, который перешёл в «Бостон Брюинз».

«Задоров — хороший тиммейт такой, такой человек в команде и в раздевалке нужен. Он какую-нибудь даже фигню скажет, все «ха-ха-ха, ля-ля-ля». Поэтому да, его в «Ванкувере» думаю, что будет не хватать», — сказал Подколзин в эфире YouTube-канала «Черкас Атлант».

Напомним, Подколзин в прошедшем сезоне НХЛ провёл 19 матчей, в которых записал на свой счёт две результативные передачи и шесть минут штрафа.

Задоров подписал контракт с «Бостоном» этим летом. Главной причиной своего перехода он назвал более реальную возможность завоевать Кубок Стэнли. Отметим, что последний раз «Бостон» завоёвывал Кубок в 2011 году.