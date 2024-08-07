Российский голкипер «Флорида Пантерз» Сергей Бобровский отреагировал на решение назвать арену в Новокузнецке в его честь.

— Как относитесь к тому, что арену в Новокузнецке хотят назвать в вашу честь?

— Это большая честь. Арена находится в том же районе, где я родился и вырос, поэтому это очень приятно.



— Планируете ли приехать в Новокузнецк этим летом?

— В этом году не планирую, уже время самому готовиться к сезону, — передаёт слова Бобровского корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

Напомним, в минувшем сезоне вратарь завоевал Кубок Стэнли в составе «Флориды». В 58 проведённых матчах он достиг показателя отражённых бросков 91,5%. В финальной серии с «Эдмонтоном» он был основным вратарём все семь матчей. В седьмой встрече он пропустил всего одну шайбу в основное время, отразив при этом 23 броска по воротам.