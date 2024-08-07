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Сергей Бобровский оценил переход Евгения Кузнецова в СКА

Сергей Бобровский оценил переход Евгения Кузнецова в СКА
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Российский голкипер «Флорида Пантерз» Сергей Бобровский прокомментировал переход нападающего Евгения Кузнецова в СКА.

— С какими эмоциями встретили переход Евгения Кузнецова в СКА?
— Думаю, это хорошее усиление для СКА, клуб подписал высококлассного мастера. Для российского хоккея это тоже хорошая новость. Для Жени это тоже новый этап, новый вызов. Желаю ему удачи.

— Как считаете, для него закрыта страница в НХЛ?
— Не думаю об этом. Всё зависит от того, чего он хочет. Если не ошибаюсь, у него контракт на четыре года. Надеюсь, что у него всё получится здесь, — передаёт слова Бобровского корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

Напомним, о подписании контракта нападающего и армейского клуба было объявлено 31 июля. Соглашение Кузнецова и СКА рассчитано на четыре года.

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