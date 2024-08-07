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Бобровский ответил на вопрос, возможно ли его возвращение в КХЛ

Бобровский ответил на вопрос, возможно ли его возвращение в КХЛ
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Российский голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский оценил вероятное возвращение в Континентальную хоккейную лигу.

— Есть ли шансы увидеть вас в КХЛ?
— Посмотрим. Пока что я наслаждаюсь игрой за «Флориду», у меня действующий контракт. Получаю удовольствие от хоккея там, где играю. Надеюсь, у нас будет хороший сезон, — передаёт слова Бобровского корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

Напомним, в минувшем сезоне вратарь завоевал Кубок Стэнли в составе «Флориды». В 58 проведённых матчах он достиг показателя отражённых бросков 91,5%. В финальной серии с «Эдмонтоном» он был основным вратарём все семь матчей. В седьмой встрече он пропустил всего одну шайбу в основное время, отразив при этом 23 броска по воротам.

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