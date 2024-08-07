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Подколзин — о друзьях в «Ванкувере» после ухода россиян: чех у меня есть, рабочий такой

Подколзин — о друзьях в «Ванкувере» после ухода россиян: чех у меня есть, рабочий такой
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Нападающий «Ванкувер Кэнакс» Василий Подколзин ответил на вопрос, с кем он будет общаться в команде после ухода российских хоккеистов.

— Слушай, сейчас русских не будет, кто у тебя будут друзья в команде?
— Да я со всеми нормально общаюсь, да с Хёгландером буду вариться опять. Мы молодыми всегда так кучковались. Я и с Миллером, Гронеком, у меня чех есть тоже, рабочий такой, — сказал Подколзин в эфире YouTube-канала «Черкас Атлант».

Отметим, что в минувшем сезоне «Ванкувер» покинули российские игроки Андрей Кузьменко и Никита Задоров.

Напомним, Подколзин в прошедшем сезоне НХЛ провёл 19 матчей, в которых записал на свой счёт две результативные передачи и шесть минут штрафа. В прошлом сезоне «Ванкувер» проиграл в полуфинале Западной конференции «Эдмонтону» в семи матчах.

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