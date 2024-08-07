Щитов: болельщики «Трактора» могут смотреть в светлое будущее

Бывший игрок клубов КХЛ Никита Щитов оценил селекционную работу челябинского «Трактора» в межсезонье.

«Неплохое впечатление осталось от трансферной кампании «Трактора». С прошлого сезона более-менее сохранили состав и подписали хороших игроков. Особенно интересно приглашение тренера-иностранца. Это вызвало большой резонанс: суровая уральская команда «Трактор» и такой неординарный ход. Как под руководством иностранца будет играть челябинская команда — это интересно. В руководстве клуба люди не посторонние, и поэтому их ставка должна сыграть.

В Челябинске хороший коллектив, и, думаю, болельщики «Трактора» могут смотреть в светлое будущее. Надеюсь, что команда пройдёт в плей-офф как можно дальше. Ещё мне бы хотелось, чтобы Никита Тертышный снова заиграл на высоком уровне, на котором он играл несколько сезонов назад. Может, тренер поможет ему раскрыться», — цитирует Щитова «РБ Спорт».

В прошлом сезоне Континентальной хоккейной лиги «Трактор» стал обладателем бронзовых медалей. В плей-офф челябинцы обыграли «Салават Юлаев» и московское «Динамо», уступив «Локомотиву» в полуфинале Кубка Гагарина.