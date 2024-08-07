Подколзин: Миллер мне на русском говорит: «Пей своё пиво», в КХЛ может играть спокойно

Нападающий «Ванкувер Кэнакс» Василий Подколзин рассказал, как учил русскому языку американского форварда клуба Джей Ти Миллера.

— А вы учили русским словам кого-то?

— Конечно, там Миллер мне приходит, говорит: «Доброе утро, сын» или на вечеринке: «Пей своё пиво». Я говорю, он может в КХЛ играть спокойно с багажом таким, ему достаточно, он слов 50, наверное, знает, — сказал Подколзин в эфире YouTube-канала «Черкас Атлант».

Напомним, Подколзин в прошедшем сезоне Национальной хоккейной лиги провёл 19 матчей, в которых записал на свой счёт две результативные передачи и шесть минут штрафа. В прошлом сезоне «Ванкувер» проиграл в полуфинале Западной конференции «Эдмонтону» в семи матчах.

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