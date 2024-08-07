Подколзин — об игре в АХЛ: падать всегда больно, уходишь в небольшой тильт

Нападающий «Ванкувер Кэнакс» Василий Подколзин рассказал о своих чувствах после отправки в АХЛ.

«Когда я был в АХЛ, у меня [в мыслях] лишь бы НХЛ, куда-нибудь. Не было такого, что я подожду, я дождусь, не хотелось этого, потому что хотелось играть уже в НХЛ. Когда ты вкус этот попробовал, уже не хочется. Падать всегда больно. Я пытался с собой там договариваться, говорю, терпение, терпение, терпи, терпи. Но подходило, конечно. Когда агенты говорят, мы работаем, есть варианты, но не знаем, сейчас что будет, ты такой в тильт небольшой уходишь, можно так сказать», — сказал Подколзин в эфире YouTube-канала «Черкас Атлант».

23-летний форвард в прошлом сезоне НХЛ провёл 19 матчей, в которых записал на свой счёт две результативные передачи с шестью минутами штрафа.