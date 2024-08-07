Вратарь «Нефтехимика» Артём Загидулин представил свой новый шлем в клубных цветах

Голкипер «Нефтехимика» Артём Загидулин представил свой новый шлем в клубных цветах. На передней части шлема расположена надпись «Zaga».

Фото: ХК «Нефтехимик»

Фото: ХК «Нефтехимик»

Напомним, дебют Загидулина за «Нефтехимик» в середине прошлого сезона пришёлся на игру с бывшей командой – магнитогорским «Металлургом», которая состоялась 5 января. Артём провёл на льду 37 минут, отразив 21 бросок из 21.

В прошлом сезоне Загидулин провёл 22 матча за «Металлург», в которых одержал 12 побед с 91,2% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 2.29. За «Нефтехимик» голкипер провёл четыре матча, в которых одержал одну победу с 92,2% отражённых бросков. Всего в КХЛ на счету 28-летнего вратаря 70 матчей с 91,6% отражённых бросков.