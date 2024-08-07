Василий Подколзин рассказал, что больше всего его удивило в НХЛ за всё время в лиге

Нападающий «Ванкувер Кэнакс» Василий Подколзин рассказал, что больше всего его удивило в НХЛ за всё время выступления в лиге.

— Слушай, а что тебя больше всего в НХЛ удивило за всё время?

— Наверное, несмотря на то что люди зарабатывают большие деньги, всё равно пашут, всё равно работают, остаются после тренировок, занимаются, потому что с них большой спрос. Я думаю, вот это самое такое. Насколько они профессиональные в том, что делают. Ты смотришь на лидеров, как они себя ведут, что они делают в зале, что они делают на льду. Наблюдаешь за ними, где-то с ними какие-то упражнения делаешь, — сказал Подколзин в эфире YouTube-канала «Черкас Атлант».

Напомним, Подколзин в прошедшем сезоне Национальной хоккейной лиги провёл 19 матчей, в которых записал на свой счёт две результативные передачи и шесть минут штрафа. В прошлом сезоне «Ванкувер» проиграл в полуфинале Западной конференции «Эдмонтону» в семи матчах.