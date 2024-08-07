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Вратарь ЦСКА Иван Просветов представил новый шлем с изображением Владислава Третьяка

Вратарь ЦСКА Иван Просветов представил новый шлем с изображением Владислава Третьяка
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Вратарь ЦСКА Иван Просветов представил свой новый шлем, который исполнен в клубных цветах. На шлеме изображён герб России, а также легендарный советский вратарь Владислав Третьяк. Также голкипер разместил на шлеме изображение армейских болельщиков.

Фото: ХК ЦСКА

Права на видео принадлежат ХК ЦСКА. Посмотреть видео можно в официальном телеграм-канале клуба.

В начале февраля 25-летний Просветов был отправлен «Колорадо Эвеланш» на драфт отказов, где не нашёлся ни один клуб, заинтересованный в его услугах. В прошлом сезоне он 11 раз появлялся на льду в НХЛ, восемь из которых – в старте. В этих встречах он показал статистику в 89,5% отражённых бросков при коэффициенте надёжности 3,16. В АХЛ Просветов сыграл 20 матчей, в которых одержал 10 побед.

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