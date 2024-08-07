Крикунов объяснил, почему Шипачёв не сможет установить рекорд КХЛ в следующем сезоне

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов оценил шансы 37-летнего нападающего минского «Динамо» Вадима Шипачёва достигнуть отметки в 1000 очков в следующем сезоне. На данный момент хоккеист набрал 920 очков за 15 сезонов выступления в КХЛ. Абсолютный рекорд КХЛ по очкам принадлежит Мозякину, который набрал 928 очков за карьеру в лиге.

«Шипачёву будет сложно в Минске 80 очков за сезон набрать. Во-первых, возраст. Хотя он следит за собой, но всё равно года берут своё. Понятно, что он будет играть в большинстве, его для этого взяли туда. Во-вторых, у него там не будет ни Яшкина, ни Кагарлицкого.

Всё будет зависеть от исполнителей, кто его окружать будет. Это они вместе с Яшкиным и Кагарлицким рекорды устанавливали. А рекорд в 1000 очков в КХЛ, наверное, ему по силам за два сезона оформить», — цитирует Крикунова Legalbet.