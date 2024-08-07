«Мы живём в очень непростое время». Назаров оценил влияние политики на современный спорт

Известный тренер Андрей Назаров оценил негативное влияние политики на современный спорт.

«Мы живём в очень непростое время. Наш спорт обложили санкциями, политика везде на первых ролях, ни о какой конкуренции и честном принципе на соревнованиях, в том числе хоккейных, речи не идёт. Посмотрите, во что превратили ту же Олимпиаду, это же стыд! Наши недруги ежедневно пытаются нам всячески насолить, поэтому самое главное — быть отзывчивыми друг к другу. Если мы будем помогать друг другу и подставлять плечо, то у наших врагов ничего не получится. В эту трудную минуту мы все должны сплотиться вокруг нашего президента: футболисты, хоккеисты, болельщики, вся спортивная семья. В таком случае нам никто не будет страшен, а победа обязательно будет за нами», – сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.