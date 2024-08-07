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ДАК РУСАДА снял временное отстранение с 10 игроков «Толпара»

ДАК РУСАДА снял временное отстранение с 10 игроков «Толпара»
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Дисциплинарный антидопинговый комитет (ДАК) РУСАДА снял временное отстранение с 10 игроков «Толпара», которое было наложено после обнаружения в их допинг-пробах мельдония, сообщило юридическое агентство «Клевер Консалт».

В феврале этого года РУСАДА объявило о годичной дисквалификации первых семи хоккеистов. Но их отстранение начиналось с марта 2023 года и сейчас уже закончилось. В июле 2024 года ещё 10 игроков получили дисквалификации.

«Слушания в ДАК РУСАДА были непростыми и крайне интенсивными. Наши юристы подготовили развёрнутую правовую позицию, которая подробно и последовательно доказывала несоразмерность применённой к хоккеистам меры и содержала в том числе ссылки на прецедентные позиции CAS. В данном процессе фигурировали аргументы, подкреплённые самыми разнообразными доказательствами. По итогам слушаний члены ДАК РУСАДА согласились с представленной нашими юристами позицией и сняли временное отстранение со всех ребят», — говорится в сообщении.

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