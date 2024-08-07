Тренер Марк Рекки покинул пост ассистента главного тренера в «Коламбусе», сообщает пресс-служба клуба. По контракту у Рекки оставался ещё один год соглашения, однако клуб принял решение о расставании со специалистом. 56-летний тренер был назначен ассистентом перед началом сезона-2023/2024.

На счету Рекки 10-летний опыт работы в командах «Даллас Старз», «Питтсбург Пингвинз» и «Нью-Джерси Дэвилз». В последних двух Марк работал помощником тренера.

Рекки становился обладателем Кубка Стэнли с тремя разными командами («Питтсбург» в 1991 году, «Каролина» в 2006 году, «Бостон» – в 2011 году). Бывший нападающий является трёхкратным обладателем Кубка Стэнли. В 2017-м Марк был введён в Зал хоккейной славы.