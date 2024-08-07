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«Возрастёт конкуренция». Сушинский высказался против лимита на легионеров в КХЛ

«Возрастёт конкуренция». Сушинский высказался против лимита на легионеров в КХЛ
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Бывший российский хоккеист, чемпион мира Максим Сушинский высказался против лимита на легионеров в Континентальной хоккейной лиге. По мнению бывшего форварда, отмена лимита благоприятно повлияет на развитие лиги и поспособствует развитию конкуренции между игроками.

«В НХЛ же нет лимита на легионеров, зачем он тогда нужен в России? Боимся, что наши ребята потеряют работу? С одной стороны – так и будет, ведь приедут игроки подешевле. Но зато возрастёт конкуренция, и так будет лучше для развития лиги», – цитирует Сушинского «Спорт День за Днём».

В апреле этого года Федерация хоккея России утвердила возвращение к прежнему лимиту – теперь каждая команда может иметь в заявке на сезон максимум пять иностранных хоккеистов.

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