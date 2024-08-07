Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Минское «Динамо» расторгло контракт с канадским нападающим Таннером Фрицем

Минское «Динамо» расторгло контракт с канадским нападающим Таннером Фрицем
Аудио-версия:
Комментарии

Минское «Динамо» расторгло контракт с канадским нападающим Таннером Фрицем, сообщает пресс-служба белорусского клуба. Канадец пополнил состав «Динамо» по ходу прошлого сезона-2023/2024.

В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024 канадский нападающий провёл 17 матчей, в которых набрал 10 очков — забросил две шайбы и отдал восемь результативных передач с отрицательным показателем полезности «-1». В плей-офф на счету форварда шесть матчей и одна результативная передача. Прошлый сезон стал дебютным для 32-летнего канадца в КХЛ.

В прошлом сезоне минское «Динамо» по итогам регулярного чемпионата КХЛ заняло восьмое место в таблице Западной конференции. В плей-офф минчане в шести матчах уступили московскому «Динамо» в первом раунде.

Материалы по теме
Сколько заработают главные звёзды КХЛ, вернувшиеся в Россию? Трансферные слухи КХЛ
Сколько заработают главные звёзды КХЛ, вернувшиеся в Россию? Трансферные слухи КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android