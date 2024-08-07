Минское «Динамо» расторгло контракт с канадским нападающим Таннером Фрицем, сообщает пресс-служба белорусского клуба. Канадец пополнил состав «Динамо» по ходу прошлого сезона-2023/2024.

В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024 канадский нападающий провёл 17 матчей, в которых набрал 10 очков — забросил две шайбы и отдал восемь результативных передач с отрицательным показателем полезности «-1». В плей-офф на счету форварда шесть матчей и одна результативная передача. Прошлый сезон стал дебютным для 32-летнего канадца в КХЛ.

В прошлом сезоне минское «Динамо» по итогам регулярного чемпионата КХЛ заняло восьмое место в таблице Западной конференции. В плей-офф минчане в шести матчах уступили московскому «Динамо» в первом раунде.