Артюхин: Мичкову следовало бы ещё поиграть в КХЛ, в «Филадельфии» ему будет очень непросто

Бывший нападающий клубов КХЛ Евгений Артюхин оценил переход форварда Матвея Мичкова в «Филадельфию» из СКА. Мичков подписал трёхлетний контракт с «Филадельфией» в начале июля. Он был выбран «лётчиками» на драфте НХЛ 2023 года в первом раунде под общим седьмым номером.

«Лично моё мнение состоит в том, что Матвею следовало бы ещё поиграть в КХЛ, стать настоящей звездой лиги и окрепнуть физически. Он отлично отыграл два сезона в «Сочи» и шёл к звёздному статусу на орбите лиги.

Может быть, сам Мичков и руководство клуба совместно посчитали, что в нынешних обстоятельствах ему будет лучше и легче развиваться в Северной Америке. Но ещё раз повторяю, в связи с вышеизложенными причинами Матвею в «Филадельфии» будет очень непросто.

При всех авансах и таланте настоящей конкуренции для хоккеиста любого уровня никто не отменял – как в топ-клубе КХЛ, коим является СКА, так тем более в НХЛ», – цитирует Артюхина «Спорт День за Днём».

В минувшем сезоне Мичков набрал 41 (19+22) очко в 47 матчах за «Сочи», где выступал на правах аренды. Права на хоккеиста в КХЛ закреплены за санкт-петербургским СКА.