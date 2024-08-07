Гол Яшкина принёс победу «Ак Барсу» в товарищеском матче с «Нефтяником»

В Альметьевске на стадионе «Юбилейный» прошёл товарищеский матч между местным «Нефтяником» и «Ак Барсом». Казанский клуб одержал победу со счётом 4:2.

Победный гол забил нападающий «Ак Барса» Дмитрий Яшкин. Ещё по разу в составе казанцев отличились Илья Сафонов, Ник Петан и Дмитрий Кателевский. В составе «Нефтяника» дублем отметился Максим Лазарев. Отметим, что за каждое нарушение правил игроки обеих команд пробивали штрафные броски.

Эта встреча стала первой для «Ак Барса» в текущем межсезонье. Следующий товарищеский матч казанский клуб проведёт 12 августа с китайским «Куньлунем». Напомним, в межсезонье «Ак Барс» сменил главного тренера. На место Зинэтулы Билялетдинова пришёл бывший главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин.