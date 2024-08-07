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Гол Яшкина принёс победу «Ак Барсу» в товарищеском матче с «Нефтяником»

Гол Яшкина принёс победу «Ак Барсу» в товарищеском матче с «Нефтяником»
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В Альметьевске на стадионе «Юбилейный» прошёл товарищеский матч между местным «Нефтяником» и «Ак Барсом». Казанский клуб одержал победу со счётом 4:2.

Товарищеские матчи (клубы) . Товарищеские матчи
07 августа 2024, среда. 18:00 МСК
Нефтяник
Альметьевск
Окончен
2 : 4
Ак Барс
Казань
0:1 Сафонов – 04:23     1:1 Лазарев – 12:28     1:2 Петан – 21:58     1:3 Яшкин (Барабанов) – 32:00 (5x5)     2:3 Лазарев – 41:00 (5x5)     2:4 Кателевский – 49:51 (5x5)    

Победный гол забил нападающий «Ак Барса» Дмитрий Яшкин. Ещё по разу в составе казанцев отличились Илья Сафонов, Ник Петан и Дмитрий Кателевский. В составе «Нефтяника» дублем отметился Максим Лазарев. Отметим, что за каждое нарушение правил игроки обеих команд пробивали штрафные броски.

Эта встреча стала первой для «Ак Барса» в текущем межсезонье. Следующий товарищеский матч казанский клуб проведёт 12 августа с китайским «Куньлунем». Напомним, в межсезонье «Ак Барс» сменил главного тренера. На место Зинэтулы Билялетдинова пришёл бывший главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин.

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