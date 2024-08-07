Артюхин: не сомневаюсь, что Кузнецов будет в топе бомбардиров КХЛ

Бывший нападающий клубов КХЛ Евгений Артюхин поделился ожиданиями от игры нападающего Евгения Кузнецова за СКА и заявил, что вернувшийся из НХЛ форвард с ходу станет одним из лучших бомбардиров КХЛ.

– На ваш взгляд, что означает для СКА и лиги в целом переезд в Санкт-Петербург Евгения Кузнецова?

– Приезд в Санкт-Петербург Евгения Кузнецова станет не только необходимым усилением для СКА, но и огромным импульсом для всей лиги. Мастера такого калибра, как Женя, всегда привлекают к себе большое внимание и заполняют трибуны ледовых арен.

– Способен ли он в своём нынешнем состоянии стать одной из главных звёзд КХЛ?

– Да. Если Евгений принял решение вернуться в Россию и радовать своим мастерством наших болельщиков, значит, у него есть амбиции и необходимая для этого мотивация. Не сомневаюсь, что он будет в топе бомбардиров КХЛ. Правда, в самом начале пути ему потребуется время для адаптации к новым условиям и другому хоккею, – цитирует Артюхина «Спорт День за Днём».

Евгений Кузнецов на драфте НХЛ был выбран «Вашингтон Кэпиталз» в 2010 году в первом раунде под общим номером 26. С сезона-2013/2014 форвард играл в «Вашингтоне», однако последний сезон хоккеист провёл в «Каролине Харрикейнз» и за 63 игры набрал 24 (8+16) очка.