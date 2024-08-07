Дмитрий Яшкин поделился эмоциями от игры в одном звене с Барабановым и Петаном

Нападающий «Ак Барса» Дмитрий Яшкин заявил, что ему приятно было выйти на товарищескую игру с «Нефтяником» в роли капитана команды, и оценил игру в одном звене с Александром Барабановым и Ником Петаном.

– Очень приятно быть капитаном, но нашивка несёт за собой большую ответственность. Я готов к этой роли и рад, что мне её сегодня доверили.

– Комфортно играть в тройке с Барабановым и Петаном?

– Это большие мастера, качественные игроки, с первой тренировки нашли взаимопонимание. Дай бог, что у нас дальше будет всё получаться.

– Ваше звено видят системообразующим в команде. Роль лидеров как-то давит?

– Нет, для этого нас и подписывали, исполнять эту роль. Большие ожидания – надо их оправдывать, — цитирует Яшкина пресс-служба клуба.

Яшкин стал автором победного гола в матче с «Нефтяником» (4:2). Эта встреча стала первой для «Ак Барса» в текущем межсезонье. Следующий товарищеский матч казанский клуб проведёт 12 августа с китайским «Куньлунем».