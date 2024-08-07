Гатиятулин подвёл итоги первого товарищеского матча «Ак Барса» в текущем межсезонье

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин подвёл итоги первого товарищеского матча в текущем межсезонье. Казанская команда обыграла альметьевский «Нефтяник» со счётом 4:2.

– Вы довольны взаимодействием звеньев?

– Пока стоит оценить отношение ребят – мы им довольны. А сочетания детальнее посмотрим на тренировках и в следующих контрольных матчах.

– В каком состоянии Ник Петан?

– Довольны его состоянием, он адаптируется. Изначально хотели дать ему сыграть только период, но потом остановились на двух.

– Тройка Петана сегодня особенно выделялась. Можно сказать, что это готовая первая тройка нападения?

– Будем пробовать, есть определённые мысли, но всё узнаем через тренировки и контрольные игры, — цитирует Гатиятулина пресс-служба клуба.

Эта встреча стала первой для «Ак Барса» в текущем межсезонье. Следующий товарищеский матч казанский клуб проведёт 12 августа с китайским «Куньлунем». Напомним, в межсезонье «Ак Барс» сменил главного тренера. На место Зинэтулы Билялетдинова пришёл бывший главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин.