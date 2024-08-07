Канадский форвард «Ак Барса» Петан: моя задача — доставлять шайбу Яшкину на пятак

Нападающий «Ак Барса» Ник Петан рассказал, как ему игралось в тройке с Александром Барабановым и Дмитрием Яшкиным в первом контрольном матче межсезонья с «Нефтяником» (4:2). Форвард перешёл в казанский клуб в текущее межсезонье.

«Я немножко играл с Барабановым в Торонто, мы знакомы, потому проблем не возникло. С Яшкиным играть очень легко, он отлично работает под воротами, это уже все знают. Потому моя задача простая – доставлять шайбу ему на пятак. Со временем понимание будет только лучше», — цитирует Петана пресс-служба клуба.

В сезоне-2023/2024 на счету Ника Петана шесть матчей в Национальной хоккейной лиге за «Миннесоту», в которых он отметился двумя результативными передачами, а также 44 игры в составе «Айовы» (12 заброшенных шайб и 28 результативных передач) и 15 матчей за «Хартфорд» (три шайбы и пять передач). Также в своей карьере Петан выступал за клубы НХЛ «Виннипег Джетс», «Торонто Мэйпл Лифс» и «Ванкувер Кэнакс».