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Форвард «Ак Барса» заявил, что при Гатиятулине команда играет в более атакующий хоккей

Форвард «Ак Барса» заявил, что при Гатиятулине команда играет в более атакующий хоккей
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Нападающий «Ак Барса» Илья Сафонов заявил, что при новом тренерском штабе казанская команда играет в более атакующий хоккей. По окончании прошлого сезона «Ак Барс» покинул Зинэтула Билялетдинов, а на его место пришёл бывший главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин.

– Как тебе хоккей, который предлагает тренерский штаб? Чувствуешь, что что-то иное, более комбинационное?
– Что мы больше в атаку играем. Если шайбу потеряли, сразу цепляемся за неё. Главное – это должно давать результат.

– Что для тебя на этой предсезонке самое сложное?
– Она стандартная. Тактика? Ничего сложного, тренерский штаб достаточно хорошо всё доносит, надо только это отточить, чтобы от зубов отскакивало, чтобы делал, сильно не задумываясь, – цитирует Сафонова Metaratings.ru.

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