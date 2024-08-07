Форвард «Ак Барса» заявил, что при Гатиятулине команда играет в более атакующий хоккей

Нападающий «Ак Барса» Илья Сафонов заявил, что при новом тренерском штабе казанская команда играет в более атакующий хоккей. По окончании прошлого сезона «Ак Барс» покинул Зинэтула Билялетдинов, а на его место пришёл бывший главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин.

– Как тебе хоккей, который предлагает тренерский штаб? Чувствуешь, что что-то иное, более комбинационное?

– Что мы больше в атаку играем. Если шайбу потеряли, сразу цепляемся за неё. Главное – это должно давать результат.

– Что для тебя на этой предсезонке самое сложное?

– Она стандартная. Тактика? Ничего сложного, тренерский штаб достаточно хорошо всё доносит, надо только это отточить, чтобы от зубов отскакивало, чтобы делал, сильно не задумываясь, – цитирует Сафонова Metaratings.ru.