Барабанов: буду скучать по тому, как в НХЛ всё было организовано

Нападающий «Ак Барса» Александр Барабанов рассказал о самых ярких впечатлениях от выступления в НХЛ. Форвард на протяжении четырёх сезонов играл за «Сан-Хосе», а в межсезонье подписал двухлетнее соглашение с казанским клубом. «Ак Барс» выиграл первый контрольный матч с «Нефтяником» со счётом 4:2.

– Как тебе Петан и Яшкин?

– Отлично, мне понравилось, хорошее взаимопонимание. Ник хорошо чувствует игру, Яшка на пятаке играет. Дай бог, будем приносить результат команде.

– Какие самые яркие впечатления от НХЛ?

– Организация и свобода. Но больше всего кайфовал от того, как там всё организовано, буду скучать по этому. Это большой бизнес, нравится, что всё нацелено на профессионализм, всё делаешь сам, – цитирует Барабанова Metaratings.

Напомним, последние четыре сезона 30-летний Барабанов провёл в «Сан-Хосе Шаркс». В прошедшем сезоне форвард набрал 13 (4+9) очков за сезон. Воспитанник петербургской школы хоккея в России играл за СКА, дебютировав в КХЛ в 2013 году. Покинул Россию только в 2020 году, 7 апреля 2020 года Барабанов заключил контракт с «Торонто Мэйпл Лифс».