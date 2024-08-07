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Бывший российский вратарь резко высказался о голкиперах-легионерах в КХЛ

Бывший российский вратарь резко высказался о голкиперах-легионерах в КХЛ
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Бывший российский вратарь Андрей Гаврилов высказался о голкиперах-легионерах в КХЛ и раскритиковал Эдди Паскуале, который провёл прошлый сезон в «Барысе», но был отчислен из команды в это межсезонье.

«Что касается легионеров, то если приедет такой, как Зак Фукале, то здорово, а такой, как Паскуале, то зачем он нужен? Я не понимаю, за счёт чего Паскуале дают такие зарплаты и как его подписывают клубы. Возникают вопросы, когда привозят легионера с зарплатой в 80 или 100 миллионов и ставят его в состав только для того, чтобы без работы не оставить.

В МХЛ очень много действительно хороших вратарей. Не может же быть, что на сборах одни только бездари тренируются», — приводит слова Гаврилова Legalbet.

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