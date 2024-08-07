Лунделль поел из Кубка Стэнли традиционный финский рыбный суп с лососем и сливками

Нападающий «Флориды» Антон Лунделль провёл день с Кубком Стэнли в родной Финляндии. Форвард отведал из трофея традиционный финский рыбный суп с лососем и сливками.

Фото: страница Лунделля в социальных сетях

22-летний нападающий в прошлом регулярном сезоне провёл 78 матчей, в которых набрал 35 очков — забросил 13 шайб и отдал 22 результативные передачи. В плей-офф на счету финского форварда 17 (3+14) очков в 24 матчах. Всего в НХЛ на счету Лунделля 112 (43+69) очков в 216 матчах.

Лунделль по итогам финальной серии плей-офф с «Эдмонтоном» отметился пятью результативными передачами в семи матчах. Финский форвард повторил результаты Яромира Ягра, Уолли Становски, Бобби Халла, Стэна Микиты и Патрика Кейна по ассистам в финале Кубка Стэнли для хоккеистов в возрасте 22 лет и младше.