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Трое россиян попали в рейтинг на звание лучшего голкипера НХЛ по версии официального сайта

Трое россиян попали в рейтинг на звание лучшего голкипера НХЛ по версии официального сайта
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Трое россиян попали в рейтинг на звание лучшего голкипера НХЛ предстоящего сезона по версии официального сайта. Журналисты официального сайта НХЛ в ближайшее время составят рейтинг лучших вратарей сезона-2024/2025, а пока огласили кандидатов на первое место. Среди них трое российских голкиперов: Сергей Бобровский, Игорь Шестёркин и Андрей Василевский.

Помимо россиян, за звание лучшего вратаря предстоящего сезона по версии официального сайта НХЛ поборются Тэтчер Демко, Коннор Хеллебайк, Юусе Сарос и Джереми Свейман.

Напомним, в минувшем сезоне Бобровский завоевал Кубок Стэнли в составе «Флориды». В 58 проведённых матчах он достиг показателя отражённых бросков 91,5%. В финальной серии с «Эдмонтоном» он был основным вратарём все семь матчей. В седьмой встрече он пропустил всего одну шайбу в основное время, отразив при этом 23 броска по воротам.

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