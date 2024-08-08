«Это очень особенное место для меня». Макдона поделился эмоциями от возвращения в «Тампу»

Защитник Райан Макдона поделился эмоциями от возвращения в «Тампа-Бэй». 35-летний игрок обороны отыграл пять сезонов за «Лайтнинг» и завоевал с командой два Кубка Стэнли в 2020 и 2021 годах.

«Это очень особенное место для меня и моей семьи. Двое моих детей родились здесь. Отличное место, чтобы растить своих детей, и отличный рынок для игры в хоккей, с организацией, которая поддерживает тебя. Они всегда будут бороться за Кубок, так что здорово снова стать частью этой организации.

У нас много огневой мощи в нашем составе. У нас уже есть костяк, способный на большие победы, но это также другая команда в некотором смысле. Но это команда, с которой мы можем писать свою собственную историю вместе. Это не происходит в одночасье, но, если вы будете придерживаться плана, могут произойти хорошие вещи. Я не могу дождаться начала сезона», — цитирует Макдону пресс-служба клуба.