Егор Аверин поблагодарил «Локомотив» за 12 сезонов, проведённых в клубе

34-летний нападающий Егор Аверин поблагодарил «Локомотив» за 12 сезонов, проведённых в ярославском клубе. В это межсезонье «Локомотив» не стал предлагать контракт опытному форварду.

«Провёл в Ярославле 12 сезонов, здесь мой второй дом – после родного Омска. Могу сказать, что все эти годы команда всегда играла в скоростной хоккей, «конёк» был нашим преимуществом. В последнем плей-офф мне очень помог этот опыт, от молодых вроде не отставал, бегал туда-сюда (смеётся). Могу сказать, что функционально чувствовал себя в порядке. У нас была очень грамотная подготовка, плюс много работал самостоятельно.

Благодарен Ярославлю за замечательные 12 сезонов, в городе и области удивительные болельщики, хоккей здесь вид спорта номер один. Всегда непросто открывать новую страницу в карьере и жизни. Когда-то после четырёх сезонов в родном «Авангарде» мне пришлось это сделать. Теперь надо повторить», – цитирует Аверина Russia-Hockey.ru.

В минувшем сезоне 34-летний Аверин в регулярке сыграл 14 матчей, в которых отметился двумя забитыми голами. В розыгрыше Кубка Гагарина Егор провёл 12 встреч, где забросил одну шайбу. В прошедшем сезоне «Локомотив» дошёл до финала Кубка Гагарина, но проиграл серию «Металлургу» со счётом 0-4.