Игорь Чернышов: спасибо «Динамо» за то, что помогли приблизиться к моей мечте на один шаг

18-летний российский нападающий Игорь Чернышов поблагодарил московское «Динамо» за то, что пошло навстречу молодому форварду и отпустило его в Северную Америку. 2 августа было объявлено о переходе Чернышова в «Сан-Хосе». 5 августа россиянин перешёл в клуб хоккейной лиги Онтарио «Сагино Спирит».

«Могу только сказать большое спасибо «Динамо» за то, что клуб помог приблизиться к моей мечте на один шаг. Не знаю, сколько по времени проходили переговоры, потому что этими вопросами занимался агент. Так конкретно, чтобы «Динамо» меня отговаривало, не было. В клубе меня напутствовали, главный тренер [Алексей Кудашов] спрашивал, что и как», — цитирует Чернышова ТАСС.

В конце июля Чернышов расторг контракт с московским «Динамо». На прошедшем драфте НХЛ россиянина выбрал «Сан-Хосе», а «Сагино» выбрал Чернышова на драфте CHL под общим 56-м номером. В 34 матчах прошлого сезона КХЛ у Чернышова 4 (3+1) очка. Ранее он расторг контракт с «Динамо», но права на него в КХЛ остались у московского клуба.