«Легионеры не будут этим заниматься». Аверин — о влиянии иностранцев на прогресс молодёжи

Бывший нападающий «Локомотива» Егор Аверин прокомментировал увеличение лимита на легионеров до пяти человек и заявил, что иностранный хоккеист не может способствовать развитию российских молодых игроков.

«За полтора десятка лет видел в КХЛ много сильных иностранцев, играл с ними, убеждался в их профессионализме. Но были и легионеры, над которыми посмеивались. В том же Ярославле на легионеров смотрят во вторую очередь. Здесь очень мощная школа – и высокая конкуренция среди молодых.

Прогресс российской молодёжи невозможен без общения с ветеранами, без заимствования их опыта. Легионеры этим точно не будут заниматься. А вот мне повезло – в последние годы поиграл в «Локомотиве» со многими талантливыми юниорами. Они много спрашивали о деталях, надеюсь, помог им и советом, и примером», – цитирует Аверина Russia-Hockey.ru.

В минувшем сезоне 34-летний Аверин в регулярке сыграл 14 матчей, в которых отметился двумя забитыми голами. В розыгрыше Кубка Гагарина Егор провёл 12 встреч, где забросил одну шайбу. В прошедшем сезоне «Локомотив» дошёл до финала Кубка Гагарина, но проиграл серию «Металлургу» со счётом 0-4.