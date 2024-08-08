Макдона — об уходе Стэмкоса из «Тампы»: я уверен, что он хотел остаться в клубе

Защитник «Тампа-Бэй» Райан Макдона прокомментировал уход из «Лайтнинг» многолетнего капитана Стивена Стэмкоса. Канадский форвард пополнил состав бывшего клуба Макдоны — «Нэшвилла».

«Это деловая сторона хоккея. Иногда дела идут не так, как вы себе представляете. Я не могу говорить за него, но я уверен, что он хотел остаться. Но я знаю, что он тоже в восторге от Нэшвилла. Это отличная возможность для него, и там тоже отличная команда. Но что касается нас, мы должны двигаться вперёд и верить в нашу группу и доверять тренерскому составу, чтобы составить хороший план игры, чтобы успешно заменить Стэмкоса. И это то, что мы сделаем. Просто начинайте строить команду с первого дня лагеря», — цитирует Макдону пресс-служба клуба.