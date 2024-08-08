Бывший нападающий клубов КХЛ Евгений Артюхин оценил перспективы Ивана Демидова в СКА. 18-летний форвард выбран «Монреалем» под общим пятым номером на драфте НХЛ — 2024. Контракт молодого форварда с петербургским клубом действует ещё один сезон.

«Опыт, полученный Иваном в предстоящем сезоне, будет очень полезен ему в дальнейшей карьере, ведь когда он приедет в НХЛ, там будет ровно такая же ситуация, как сейчас в СКА. Ему придётся постоянно всем всё доказывать, выгрызая игровое время своим талантом и трудолюбием. Не сомневаюсь, что при правильном отношении к делу у Ивана с его талантом и потенциалом всё получится», – цитирует Артюхина «Спорт день за днём».

Напомним, «Монреаль» выбрал Демидова на прошедшем драфте НХЛ. Его контракт действует до конца апреля 2025 года. Демидову 18 лет, он успел дебютировать в СКА, но сейчас играет в основном в молодёжной команде системы. В этом сезоне ему удалось оформить пента-трик. Согласно рейтингу The Athletic, он является третьим по счёту лучшим проспектом НХЛ.