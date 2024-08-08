Бывший генменеджер «Сан-Хосе» назвал сильные стороны Джо Павелски

Бывший генеральный менеджер «Сан-Хосе Шаркс» Даг Уилсон высоко оценил мастерство нападающего Джо Павелски. Американский форвард по окончании прошлого сезона заявил о завершении игровой карьеры.

«То, что он делал перед воротами, с его способностью переправлять шайбы на пятачке и занимать правильную позицию, было сочетанием смелости, мужества и стойкости. Но также и блестящего знания того, как уйти от опеки и тайминга вещей. Он сочетал в себе все эти качества вкупе с самоотверженностью и готовностью идти на пятачок», — приводит слова Уилсона SJ Hockey Now.

Карьеру в НХЛ Павелски начал в сезоне-2006/2007 в составе «Сан-Хосе». За «Шаркс» форвард провёл 13 сезонов, а затем пять лет отыграл в «Далласе». Два раза он выходил в финал Кубка Стэнли в составе обеих команд, но ни разу не выиграл.