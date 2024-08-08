Сергей Бобровский рассказал, когда и где он проведёт свой день с Кубком Стэнли

Российский голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский рассказал подробности, когда он проведёт свой день с Кубком Стэнли. Россиянин отметил, что хочет собрать тренеров, с которыми он работал на протяжении всей своей карьеры, и отблагодарить их.

«Это будет 14 сентября во Флориде. Хочу собрать своих тренеров, с которыми работал здесь на протяжении своей карьеры в Америке. Я работал большую часть времени и в Австрии, в Зальцбурге, и с тренерами из Финляндии. Вот хочу всех собрать и сделать такую небольшую вечеринку — поблагодарить их за работу, за то, чего мне удалось достичь», — цитирует Бобровского ТАСС.

Напомним, в минувшем сезоне вратарь завоевал Кубок Стэнли в составе «Флориды». В 58 проведённых матчах он достиг показателя отражённых бросков 91,5%. В финальной серии с «Эдмонтоном» он был основным вратарём все семь матчей. В седьмой встрече он пропустил всего одну шайбу в основное время, отразив при этом 23 броска по воротам.