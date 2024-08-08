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Игорь Никитин рассказал, кто будет капитаном «Локомотива» в новом сезоне КХЛ

Игорь Никитин рассказал, кто будет капитаном «Локомотива» в новом сезоне КХЛ
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Главный тренер Игорь Никитин заявил, что видит опытного защитника Александра Елесина капитаном «Локомотива» в следующем сезоне КХЛ. Ранее капитаном ярославского клуба был Сергей Андронов, перешедший в межсезонье в петербургский СКА.

– Кто будет капитаном «Локомотива»?
– Я думаю, что им будет Саня Елесин. Последним ярославским капитаном был Иваныч [Дмитрий Красоткин], это было давно. Затем приезжие ребята: Андрей Коваленко, Стаффан Кронвалль, Сергей Андронов. Все они – настоящие капитаны. Было время поучиться у них, теперь пришло время ярославских парней, – цитирует Никитина пресс-служба КХЛ.

28-летний защитник почти всю карьеру в КХЛ провёл в составе «Локомотива». За 312 матчей в составе ярославского клуба Елесин набрал 63 (20+43) очка.

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