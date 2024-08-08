«Именно этого очень не хватало». Артюхин оценил трансферы СКА в межсезонье

Бывший нападающий клубов КХЛ Евгений Артюхин оценил трансферную политику СКА. Петербургский клуб в текущее межсезонье добавил в состав несколько возрастных игроков с чемпионским опытом игры.

– Появление в СКА Никиты Зайцева, Михаила Григоренко и Сергея Плотникова – ошибка или удача Ротенберга?

– Уверен, что приобретение Зайцева пойдёт СКА только на пользу. Никита – опытный мастеровитый, очень мотивированный, праворукий, что всегда особенно ценится в нашем хоккее, защитник, способный сыграть полезно, результативно как в большинстве, так и в равных составах.

Что касается Григоренко и Плотникова, то эти ребята наверняка добавят армейцам с Невы победного кубкового опыта и умений в силовой борьбе. Если говорить честно, то именно всего этого очень не хватало молодому составу питерцев на протяжении последних сезонов, когда дело доходило до решающих кубковых матчей, – цитирует Артюхина «Спорт день за днём».

Напомним, контракт 32-летнего Зайцева со СКА рассчитан на четыре года. В сезоне‑2023/2024 32-летний хоккеист провёл 38 матчей за «Чикаго Блэкхоукс», забросив две шайбы и отдав пять результативных передач. Защитник провёл в Национальной хоккейной лиге восемь сезонов и набрал 118 (22+96) очков в 482 матчах.