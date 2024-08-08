Фанаты «Лады» сделали громкое заявление по поводу конфликта с руководством клуба

Фанаты «Лады» сделали громкое заявление по поводу конфликта с руководством хоккейного клуба. Преданные фанаты недовольны новыми правилами продажи абонементов в седьмой сектор стадиона, согласно которым болельщиков будет отбирать руководство клуба.

«Менее месяца осталось до первых матчей в новом сезоне КХЛ, скоро зрители вернутся на свои любимые арены. Но с этого сезона руководство хоккейного клуба «Лада» Тольятти не хочет видеть поддержку фанатов на домашних матчах. Ещё с прошлого сезона нам дали понять, что мы не нужны клубу. Мы, кто бросает свои домашние, рабочие дела и шизит на протяжении всего матча, мы, кто ездит за командой по всей России, мы, кто выводит из себя игроков соперника, мы, кто любит свой клуб всем сердцем и душой.

С этого сезона руководство клуба ввело анкетирование перед продажей абонементов на сектор 7 для того, чтобы отсеять всех «неугодных и косячных». Если у тебя есть косяки, даже не связанные с фанатской жизнью, извини, ты не попадёшь на домашнюю фанку. Вот такой первый в России хоккейный Fan ID и отсев неугодных фанатов.

После встречи актива фанатов ХК «Лада» было принято решение полностью отказаться от прохождения анкетирования для получения абонемента на предстоящий сезон в седьмой сектор. Этим постом мы хотим придать огласку по всей России, чтобы всё фанатское сообщество увидело, как руководство убивает фанатизм в Тольятти, душит своими нововведениями преданных фанатов клуба! Надеемся на вашу поддержку!» — говорится в сообщении в фанатской группе тольяттинского клуба в ВКонтакте «Сектор 7».

«Лада» завершила регулярный чемпионат КХЛ в сезоне-2023/2024 на седьмом месте в турнирной таблице Восточной конференции. В первом раунде плей-офф команда проиграла омскому «Авангарду» — 1-4.